O Ituano e o Sampaio Corrêa irão se enfrentar no próximo sábado (11) pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Novelli Junior, às 15h30. Nenhum dos times se encontra em uma posição confortável, já que o Rubro-Negro ocupa a 15° posição da tabela e tenta se afastar do rebaixamento com 37 pontos, e o Tricolor se encontra logo abaixo, na 16° posição com 36 pontos, e é o primeiro time antes do Z-4.