Ficha do jogo INT JUV 4º Rodada Brasileirão Sub-20 Data e Hora Sexta-Feira, 4 de Abril - 20h30 (de Brasília) Local Estádio do Vale, em Novo Hamburgo-RS Árbitro Marcello Ignacio Domingues Neto Assistentes Juarez de Mello Junior e Fabrício Lima Baseggio Onde assistir

O Internacional recebe o Juventude em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo acontece neste sexta-feira (4) e será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A bola está prevista para rolar às 20h30 (de Brasília) e A partida terá transmissão ao vivo exclusiva do Sportv (canal fechado).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Internacional teve um bom começo no Brasileirão de base e busca sua terceira vitória na competição. A equipe venceu o Atlético-GO, fora de casa, o Fluminense, em seus domínios e perdeu para o Palmeiras, um dos favoritos para a conquista da competição.

Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 (Foto: Alvaro Bueno)

➡️ Botafogo transfere direitos econômicos de Luiz Henrique para o Lyon; entenda

O Juventude também teve um bom começo no Brasileirão de base, e tem retrospecto parecido com o Internacional. A equipe também acumula uma derrota e duas vitórias, contra o Cuiabá, Botafogo e Palmeiras, respectivamente.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Internacional e Juventude pelo Brasileirão Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

4ª RODADA – BRASILEIRÃO SUB-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo–RS

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Diego Esser; Lipert, Bebeto, Dalla Corte e Kauã Barbosa; Anderson, Dionathan e Allex; Marlon Yan, Crysthyan Lucas e João Victor.

continua após a publicidade

JUVENTUDE: Turatto; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Schaffer, Bernardo e Gabriel; Kaynan, Sasso e Guilherme Teixeira; Lucas Fernandes e Beto