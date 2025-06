Inter Miami x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo no Mundial

O confronto entre Inter Miami e Porto, válido pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025, será nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Rede Globo, na TV por assinatura pelo SporTV, no YouTube através do canal da CazéTV, e no streaming pelo DAZN.

Messi supera médias, se destaca e expõe fragilidade do Inter Miami no Mundial de Clubes

O time comandado por Javier Mascherano busca sua primeira vitória no torneio após empatar sem gols com o Al Ahly na estreia. Atualmente, o Inter Miami ocupa a lanterna do grupo pelos critérios de desempate, já que todos os jogos da primeira rodada terminaram empatados. Lionel Messi e Luis Suárez continuam como os principais nomes da equipe e devem estar entre os titulares mais uma vez.

Pelo lado do Porto, o cenário é semelhante. Os portugueses também vêm de um empate por 0 a 0, contra o Palmeiras, e seguem na busca pela primeira vitória na competição. Um dos destaques da estreia foi o goleiro Cláudio Ramos, que novamente será titular na equipe europeia.

A escalação provável do Inter Miami conta com Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia e Benja Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi. Jordi Alba e o zagueiro Luján, que ainda não foram utilizados por questões físicas, podem ser novidades de última hora, mas a tendência é que Noah Allen siga na lateral-esquerda e Tomas Aviles permaneça na zaga.

O Porto deve ir a campo com Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu. Após este jogo, as duas equipes terão mais uma rodada na fase de grupos: o Inter Miami enfrentará o Palmeiras, enquanto o Porto jogará contra o Al Ahly. Apenas os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final.

Messi em ação no jogo do Inter Miami contra Al Ahly (Foto: Chandan Khanna/ AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI X PORTO

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19/6/2025 - 16h

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Jose Retamal (CHI)

🏁VAR: A definir

⚽ ESCALAÇÕES

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón e Noah Allen (Jordi Alba); Sergio Busquets, Telasco Segovia e Benja Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi.

Porto (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu.