Inter Miami e New York City se enfrentam, neste sábado (22), em duelo válido pela MLS. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e as equipes entram no campo do Lockhart Stadium, na Flórida. O confronto será transmitido pela ESPN 4 (TV fechada)e da Disney+ (streaming).

Onde assistir a Inter Miami x New York City

✅ FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI x NEW YORK CITY

MLS

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Lockhart Stadium, na Flórida

📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada)e da Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER MIAMI (Técnico: Javier Masquerano)

Ustari; Weigandt, Fray, Martínez e Alba; Busquets, Bright (Redondo) e Segovia; Messi, Allende e Suárez.



NEW YORK CITY (Técnico: Saad Ali Al-Shehri)

