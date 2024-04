Equipes se enfrentam neste sábado (6), no Estádio Municipal Frei Epifânio (Foto: Ronald Felipe/SCFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 12:00 • Imperatriz (MA)

O Imperatriz recebe o Sampaio Corrêa neste sábado (6), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Maranhense. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Municiapl Frei Epifânio, no Maranhão, com transmissão do canal TV Aço (Youtube).

✅ FICHA TÉCNICA

Imperatriz x Sampaio Corrêa - Campeonato Maranhense

Semifinal - Jogo de ida

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de março de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Frei Epifânio, em Imperatriz (MA)

📺 Onde assistir: Canal TV Aço (Youtube)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IMPERATRIZ (Técnico: Reginaldo França)

Junior ; Fabrício, Erivelton, Rafael Araújo e Luciano Índio; Madson, Gleidson, Jardisson e Welligton; Ivan Fortuna e Brunão.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Thiago Gomes Pacheco)

Felipe; Maurício Maranhão, Franklin, Bruno Cortez e Thallyson; Adauto, Pablo Oliveira, Evandro e Pimentinha; Cláudio Cebolinha e Bruno Baio.