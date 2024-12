Houston Texans x Baltimore Ravens: veja onde assistir e horário da NFL

O Houston Texans recebe o Baltimore Ravens, nesta quarta-feira (25), às 18h30 (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela semana 17 da NFL. Os times já estão classificados nos playoffs, mas o time da visitante querem o título da AFC Norte, enquanto os mandantes já garantiram o título da divisão sul da Conferência Americana. A partida será transmitida pela Netflix.

Apesar de ser campeão da AFC Sul, os Texans fizeram uma temporada abaixo das expectativas, onde sofreu para ganhar de times piores e só venceu apenas uma vez contra times que tem campanha positiva, o Buffalo Bills. O time esperava um salto maior de C.J. Stroud, mas o quarterback segundanista ainda não evoluiu o bastante para ser um dos principais QBs da liga.

Na última partida, os Texans foram derrotados para o Kansas City Chiefs por 27 a 19. Stroud até conseguiu um belo touchdown, mas foi interceptado duas vezes. Com o resultado, Houston tem 9-6 de campanha.

O Houston Texans perdeu para o Kansas City Chiefs por 27 a 19 (Foto: Jason Hanna/AFP)

Diferente dos Texans, o Baltimore Ravens vem de vitória após derrotarem o Pittsburgh Steelers, por 34 a 17. O time teve uma atuação brilhante, com Lamar Jackson e Derrick Henry decidindo no ataque e a defesa conseguindo dois turnovers em Russell Wilson, quarterback dos Steelers. Na temporada, o time começou com resultados ruins, após derrotas para Chiefs e Raiders, mas conseguiu recuperar após ter duas sequências de vitórias.

Na AFC Norte, os Ravens está empatado com os Steelers em campanha, 10-5, mas está atrás pelo critério de desempate, o confronto contra os times da mesma conferência. Caso consiga vencer a divisão, terá uma, ou duas, partidas dentro de casa nos playoffs.

O Baltimore Ravens venceu para o Pittsburgh Steelers por 34 a 17 (Foto: Patrick Smith/AFP)

Saiba todos os detalhes da partida entre Houston Texans e Baltimore Ravens pela 17ª semana da NFL:

Ficha técnica ✅

Houston Texans x Baltimore Ravens - NFL

🗓️ Data: 25 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🌎 Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

📺 Onde assistir: Netflix