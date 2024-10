Guarani x CRB: estatísticas, escalações e onde assistir

Guarani e CRB voltam a se enfrentar pela Série B (Foto: Felipe Sostenes/AGIF)







Nesta segunda-feira (14), Guarani e CRB se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, a equipe do Alagoas venceu a partida pelo placar de 1 a 0. O jogo terá início às 21h (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Guarani e CRB duelam para tentar escapar da zona do rebaixamento; confira as estatísticas do confronto em tempo real (Foto: Felipe Sostenes/AGIF)

Estatísticas de Guarani e CRB

O Guarani chega para o jogo de hoje como o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 25 pontos somados. O time de Campinas perdeu seu último jogo para o Ituano, fora de casa e só conseguiu vencer um dos seus últimos cinco confrontos. Jogando em casa, o Bugre tem um retrospecto até que interessante nas últimas partidas que disputou no Brinco de Ouro, com três vitórias e dois empates.

Já o CRB é o atual 17º colocado da Série B, com 33 pontos somados até agora, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento da competição. Na última rodada, diante de sua torcida, a equipe acabou vencendo o Paysandu pelo placar de 3 a 2. Jogando fora de casa, a fase do time alagoano não é nada boa, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Palpites para o jogo

Confronto entre equipes que estão brigando para não cair, o jogo de hoje parece ser bem equilibrado. No entanto, a fase do Guarani jogando dentro de seu estádio é muito mais confiável do que o do CRB quando tem que sair de Alagoas para enfrentar outras equipes; confira as estatísticas de Guarani e CRB em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Guarani e CRB

Guarani

Pegorari; Pacheco, Douglas, Salustiano e Barbosa; Leite, Bispo e Bueno; Marcelinho, Dantas e João Victor - Técnico: Allan Aal.

CRB

Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Segovia (Wanderson) e Ryan; Marco Antônio, Falcão e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon - Técnico: Daniel Paulista