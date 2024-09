Guarani x Avaí: estatísticas, escalações e onde assistir

Guarani e Avaí duelam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (29), Guarani e Avaí se enfrentam pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Avaí levou a melhor no duelo contra o Bugre, com uma vitória por 3 a 2. O Lance! te conta as estatísticas de Guarani e Avaí, além das prováveis escalações e onde você pode assistir ao duelo.

Guarani recebe o Avaí em casa pela Série B do Brasileirão; Confira as estatísticas do confronto pelo tempo real (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)

Estatísticas de Guarani e Avaí

O Guarani chega para a partida de hoje como o lanterna da Série B do Brasileirão, com apenas 24 pontos em 28 jogos disputados. Na última rodada, o Bugre perdeu para o Operário pelo placar de 1 a 0, jogando na casa de seu adversário. No entanto, duas vitórias nos últimos cinco jogos indicam uma leve possibilidade de melhora da equipe, que conseguiu tirar um pouco da vantagem que seus adversários tinham.

Já o Avaí chega para o jogo contra a equipe de Campinas como o nono colocado no Brasileirão Série B. Na última partida, contra a Chapecoense, o Verdão do Oeste levou a melhor em clássico catarinense, vencendo por 1 a 0. Nas últimas rodadas da competição, o Leão da Ilha mostrou uma inconsistência nos resultados, com duas vitórias e três derrotas. No entanto, uma vitória contra o Guarani pode levar o Avaí em uma colocação mais próxima da zona do acesso ao Brasileirão de 2025.

Palpites para o jogo

O resultado da partida entre as duas equipes é difícil de prever. Com o Guarani tentando desesperadamente sair da zona de rebaixamento e o Avaí lutando para se aproximar do G4, o jogo de hoje promete ser parelho entre as duas equipes. A equipe que menos errar durante o confronto deve sair vencedora. Confira as estatísticas em tempo real de Guarani e Avaí.

⚽Escalações prováveis de Guarani e Avaí

Guarani

Pegorari (Vladimir); Pacheco, Lucas Adell, Matheus Salustiano e Emerson; Matheus Buneo, Pierre e Estevão; João Victor, Marlon Maranhão e Caio Dantas - Técnico: Alan Aal

Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Willian Maranhão; Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Pedrinho, Garcez e Vagner Love - Técnico: Enderson Moreira

Saiba onde assistir ao confronto

O jogo terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do Canal GOAT, da TV Brasil e do canal por pay-per-view do Premiere.

