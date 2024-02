Em jogo válido pela sexta rodada do Gauchão, Grêmio e Novo Hamburgo vão se enfrentar na noite desta terça-feira (6), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time da casa quer vencer para seguir na liderança do Estadual. O jogo terá transmissão de SporTV e Premiere.