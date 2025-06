O Corinthians encara o Grêmio na próxima quinta-feira (12), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida do Timão antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial de Clubes, que será disputada nos EUA, e Dorival Júnior pode fazer mudanças.

A partida pode ser uma oportunidade para jogadores do ataque que lutam por uma vaga na equipe titular. O setor vive com desfalques após a lesão de Yuri Alberto, que sofreu uma fratura na região lombar, e Memphis, que retorna da Data Fifa após defender a Holanda e é dúvida para o duelo.

Com isso, Dorival Júnior deve dar oportunidades a postulantes por uma vaga na equipe titular. O principal deles é Talles Magno. Destaque no Paulistão, o atacante não balança as redes desde fevereiro, seu maior jejum pelo clube alvinegro. Cobrado pela torcida, é uma das únicas opções do elenco para o lado do campo.

Romero pode conseguir a vaga, entretanto, também foi convocado pelo Paraguai e não treinou junto ao grupo neste período da Data Fifa. Na grande área, Héctor Hernández pode ganhar chances com Dorival Júnior. O espanhol vive o seu melhor momento desde sua chegada ao Corinthians, na metade do último ano. Desde a conquista do Paulistão, o jogador marcou seus primeiros dois gols com a camisa alvinegra.

Talles Magno busca oportunidades na equipe do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Sossego para Dorival no Corinthians

Dorival Júnior chegou no final de abril, e desde então, não teve uma semana livre de treinos, em meio as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Com a Data Fifa, o técnico pôde testar alguns ajustes táticos, na prática, com tempo de trabalho.

A partida será na quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Atualmente, o Corinthians é o décimo primeiro colocado do torneio, com 15 pontos. O Timão não vence há duas partidas no Campeonato Brasileiro.