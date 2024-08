Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e horário do jogo do Brasileirão

Grêmio e Bahia se enfrentam na 23ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • Caxias do Sul (RS) • Atualizada em 17/08/2024 - 09:18

Grêmio e Bahia e se enfrentam neste sábado (17), pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com transmissão do Premiere.

🚨 Clique para assistir no Premiere

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro De Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo.