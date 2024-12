Girona recebe o Real Valladolid, nesta sexta-feira (20), em duelo válido pela 18ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Montilivi. O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na tabela, o Girona ocupa a 10ª colocação e está com 22 pontos. Embora esteja empatado com o Sevilla, os mandantes têm leve vantagem por saldo de gols. Já na zona de rebaixamento, o Real Valladolid somou apenas 12 pontos e é o vice lanterna da La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA X REAL VALLADOLID

18ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GIRONA (Técnico: Míchel)

Gazzaniga; A. Francés, Juanpe, Krejcí e Blind; Van de Beek e O. Romeu; Bryan Gil, Asprilla e Guiérreza; Cristhian Stuani.



REAL VALLADOLID (Técnico: Alvo Rubio)

K. Hein; L. Pérez, Bah, Sánchez e L. Rosa; Juric e K. Pérez; Anuar, Mario Martin e Raúl Moro; M. André.

