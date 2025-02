Genoa e Venezia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa ocupam uma 12ª colocação confortável, com 27 pontos, o que não é perto da zona de classificação às competições continentais, mas mantém a equipe longe do Z-3. Os visitantes, por sua vez, estão em 19º e querem se aproveitar dos resultados ruins dos concorrentes contra o rebaixamento para ficar mais perto de fugir da degola nas próximas rodadas. O confronto terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Genoa x Venezia

25ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Livio Marinelli (árbitro); Matteo Passeri e Pasquale Capaldo (auxiliares); Mario Perri (quarto árbitro); Marco Di Bello e Paolo Mazzoleni (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GENOA (Técnico: Patrick Vieira)

Nicola Leali; Stefano Sabelli, Koni De Winter, Johan Vásquez e Aarón Martín; Morten Frendrup, Patrizio Masini e Fabio Miretti; Alessandro Zanoli, Andrea Pinamonti e Vitinha



❌ Desfalques: Honest Ahanor, Milan Badelj e Morten Thorsby (lesionados)

❓ Dúvidas: Ruslan Malinovskyi e Maxwel Cornet (lesionados)



VENEZIA (Técnico: Eusebio Di Francesco)

Andrei Radu; Alessandro Marcandalli, Jay Idzes e Fali Candé; Mikael Ellertsson, Enrique Perez, Hans Nicolussi Caviglia, Gianluca Busio e Alessio Zerbin; Gaetano Oristanio e Daniel Fila



❌ Desfalques: Filip Stankovic e Richie Sagredo (lesionados)

❓ Dúvida: Michael Svoboda (lesionado)