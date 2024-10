Galatasaray x Elfsborg: onde assistir, estatísticas e escalações

Confira as estatísticas do jogo entre Galatasaray e Elfsborg (Foto: Divulgação/Galatasaray)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (23), Galatasaray, da Turquia, e IF Elfsborg, da Suécia jogam pela terceira rodada da UEFA Europa League. Ambas as equipes estão na zona de classificação para a próxima fase da competição, com campanhas semelhantes. A partida terá início a partir das 11h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da CazéTV; confira as estatísticas do jogo entre Galatasaray e Elfsborg.

O Galatasaray ainda não perdeu em casa pelo Campeonato Turco e na Europa League; confira as estatísticas do jogo contra o Elfsborg (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Estatísticas de Galatasaray e IF Elfsborg

Pela Europa League, o Galatasaray tem até o momento quatro pontos somados, com uma vitória e um empate nesta primeira fase classificatória, batendo o PAOK, em casa, e empatando com o RFS, fora da Turquia. Pelo campeonato turco, a equipe é líder isolada da competição com oito vitórias e um empate, somando 25 pontos. Jogando em casa, o Galatasaray empatou apenas um jogo nesta temporada, vencendo todos os outros.

Já o IF Elfsborg chega para este jogo contra o Galatasaray após ganhar da Roma na última rodada da Europa League e está na zona de classificação para os playoffs anteriores às oitavas de final. No Campeonato Sueco, em 27 jogos já disputados (a competição segue um calendário semelhante ao do futebol brasileiro), se encontra na sétima posição, com 41 pontos. Os últimos cinco jogos fora de casa são meio inconstantes, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Palpites para o jogo

É inegável que o favorito para este jogo entre Galatasaray e Elfsborg seja o clube turco. O time ainda não perdeu diante de seu torcedor no Campeonato Turco e na Europa League, e deve manter essa ótima fase no jogo contra o Elfsborg. O time sueco não poderá realizar grandes erros se quiser pontuar na rodada; confira as estatísticas de Galatasaray e Elfsborg em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Galatasaray e Elfsborg

Galatasaray

Guvenc; Ayhan, Sanchez, Bardakci e Kutlu; Torreira e Sara; Yilmaz, Mertens e Akgun; Victor Osimhen - Técnico: Okan Buruk.

Elfsborg

Pettersson; Hedlund, Ibrahim, Henriksson, Yegbe e Hult; Ouma, B. Zenei e Qasem; A. Zeneli e Baidoo - Técnico: Oscar Hiljemark.