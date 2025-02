Fortaleza x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará. A partida válida pela 4ª rodada da Copa Nordeste terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fortaleza é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos, até o momento. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Altos e precisa voltar a vencer para brigar pela primeira posição. Lucas Sasha sentiu dores no último confronto e é a única dúvida no elenco de Vojvoda.

continua após a publicidade

O Vitória, por sua vez, é o primeiro colocado e tem um ponto a mais que o Leão do Pici. Na terceira rodada, venceu o Ferroviário por 2 a 1. Para o confronto de quarta-feira, não conta com o atacante Matheusinho, que lida com um problema físico; Ricardo Ryller e Camutanga, que continuam lesionados e seguem fora; e Wagner Leonardo, negociado com o Grêmio.

➡️ CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira os jogos do Fortaleza

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta quarta (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vitória

4° Rodada - Copa do Nordeste

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, no Ceará;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

➡️David Luiz inspira nova coleção de produtos do Fortaleza; confira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Titi (David Luiz) e Diogo Barboza; Pol Fernández, Lucas Sasha (Zé Welison) e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas [Val], Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson