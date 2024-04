Fluminense e Vasco se enfrentaram no Carioca 2024 (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão 2024. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere (pay-per-view).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Vasco

3ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩Assistentes: Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha; Rodolpho Toski Marques (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano

VASCO (Técnico: Ramón Diaz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, David e Vegetti.

Fluminense e Vasco fazem clássico pela terceira rodada do Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)