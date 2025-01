Fluminense x Maricá: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Maricá se enfrentam neste sábado (18) pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2025. O confronto acontece no Estádio Moça Bonita, em Bangu, às 19h (de Brasília), e será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

O Fluminense busca seus primeiros pontos na competição e deve utilizar uma equipe alternativa neste início de campeonato. Sob o comando de Marcão, a equipe enfrenta o desafio de ajustar seu jogo. Manoel, expulso na última partida, será uma ausência significativa, mas Ignácio, Guga, Juan Freytes e Nonato estarão disponíveis para o jogo.

O Maricá, invicto até agora, tenta manter sua sequência positiva. Dentre os reforços, Mizael Monteiro, após cumprir suspensão, pode retornar ao time para enfrentar o tricolor.

Fluminense e Maricá se enfrentam neste sábado (18) (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Gustavo Cintra, Ignácio (Davi), Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago), Isaque, Riquelme, Paulo Baya, João Neto.

MARICÁ: Dida; Magno Nunes, Sandro, Mizael Monteiro (Felipe Carvalho), João Victor; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg; Hugo Borges, Clisman.