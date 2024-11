Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (16), no jogo de ida da final do Campeonato Carioca Feminino. A bola rola às 11h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do SporTV. A volta acontece no próximo dia 25 de novembro, às 20h, no mesmo estádio. O Rubro-Negro busca o oitavo título, enquanto o Tricolor quer a taça inédita.

▶️ Cristiane fala de expectativa por primeiro título pelo Flamengo: ‘Mais uma etapa’

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Final - Carioca Feminino

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV;

🟨 Árbitro: Jenifer Alves Freitas (RJ);

🚩 Assistentes: Márcia Alves (RJ) e Bárbara Maia Fraga (RJ);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMIENSE (Técnico: Hoffmann Túlio)

Letícia; Karina , Yasmin, Cotrim e Nath Branco; Camila Oliveira, Patrícia Derrico e Annaysa; Verônica, Lurdinha e Keké.

FLAMENGO (Técnico: Maurício Salgado)

Karol; Fabi Simões, Daiane, Nubia e Jucinara; Thaís, Gláucia, Djeni; Crivellari, Gissele e Cristiane.