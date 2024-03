A partida entre as equipes foi adiada após forte temporal em Teresina (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 12:07 • Teresina (PI)

O Fortaleza visita o Fluminense-PI nesta segunda-feira (4), pela primeira fase da Copa do Brasil, para disputar os 45 minutos finais do duelo, que foi paralisado após fortes chuvas. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Lindolfinho, em Teresina, com transmissão do SporTV e do Premiere.

A partida, disputada no último domingo (3), foi postergada pela equipe de arbitragem, que constatou que não havia condições para a continuação do confronto. As equipes empatavam em 0 a 0 até a paralização.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-PI x FORTALEZA - 1ª FASE - COPA DO BRASIL

Data e horário: 4 de março, ás 16h (de Brasília)

Local: Estádio Lindolfinho, em Teresina (PI)

Onde assistir: SporTV e Premiere



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE-PI

Vitor Maciel; Eric Vieira, Durkheim, Marlon e Gabriel Matos; Dudu, Serginho e Gabriel Vieira; Jefferson, Igor Oliveira e Henrique. Técnico: Higor Cesar.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Gonzalo Escobar, Tomás Cardona; Pedro Augusto, Yago Pikachu e Tomás Pochettino; Luquinhas, Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

