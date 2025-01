Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (30), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão de Band e Premiere. O Rubro-Negro tem sete pontos e ocupa a quinta colocação, enquanto o Galinho da Serra é o nono colocado, com seis pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Sampaio Corrêa

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Band e Premiere;

🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira;

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis;

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda.



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz; Léo Pereira (Cleiton), Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo), Gerson; Plata, Michael, Bruno Henrique (Juninho)

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Eduardo Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agu, Rafael Pernão, Max, Elias, Octávio.

