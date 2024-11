Flamengo x Fluminense Feminino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e estatísticas

Flamengo e Fluminense vão se enfrentar pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca Feminino, nesta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Na partida de ida, os rivais empataram por 1 a 1, e, em caso de novo empate, a decisão será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão da FlaTV, FluTV (Youtube) e SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chegou na final após ter campanha invicta na fase de grupos, onde derrotou o Araruama, Duque de Caxias, Vasco, Fluminense e Serra Macaense, e passou na segunda colocação do Grupo A, atrás do Botafogo, por conta do saldo de gols. Nas semis, o Rubro-Negro eliminou o Alvinegro após vencer as duas partidas por 2 a 1. Na partida de ida da decisão contra o Tricolor Carioca, empate por 1 a 1. O time conta com a artilheira veterana Cristiane, que marcou 11 gols na competição.

Já o Fluminense perdeu duas partidas na fase de grupos, contra o próprio Flamengo e contra o Botafogo, porém, passou em primeiro no Grupo B, na frente do Vasco. Na semifinal, o Tricolor derrotou o Cruz-Maltino na partida de ida por 2 a 1 e empatou a volta em 1 a 1, que garantiu a equipe na final.

Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Tudo sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Campeonato Carioca Feminino - Final (volta)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 25 de novembro e 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: FlaTV, FluTV (Youtube) e SporTV

🕴️ Árbitro: Rejane Caetano da Silva-RJ

🔍 VAR: Philip George Bennett-RJ

⚽ Escalações prováveis de Flamengo e Fluminense

Escalação do Time A

Karol Alves; Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara; Monalisa, Djeni e Glaucia; Gisseli, Giovanna Crivelari e Cristiane (Técnico: Maurício Salgado)

Escalação do Time B

Letícia Bussatto; Karina, Yasmin Cosmann, Bruna Cotrim e Nath Rodrigues; Camila Pini e Patrícia Derrico; Kamilla, Lurdinha e Verônica; Carla Nunes (Técnico: Alessandro Duarte)