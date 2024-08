Flamengo x Bolívar: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo e Bolívar se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, com transmissão de ESPN e Disney+ (streaming). Ambas as equipes estavam no grupo E da competição, com os bolivianos se classificando em primeiro lugar e os rubro-negros em segundo.

🚨 Clique para assistir no Disney+

➡️ Flamengo toma decisão sobre futuro de Lorran no clube

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOLÍVAR

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruze e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernández; Justiniano, Vaca e Saucedo; Velásquez (Yomar Rocha), Paz e Oviedo.