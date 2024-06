Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Bahia se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere.

O confronto é pela parte decima da tabela: o Rubro-Negro é o segundo colocado, com cinco vitórias, três empates e uma derrota até aqui. O Esquadrão, do outro lado, está em terceiro, com o mesmo número de pontos, mas menor saldo.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Bahia (onde assistir, horário, local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de junho de 2024, às 20h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley França, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortíz, Gerson, Lorran, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Everton Cebolinha)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo