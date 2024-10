Fiorentina x Milan: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Serie A

Giroud celebra gol marcado na partida (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro

A Serie A italiana chega à sua 6ª rodada e terá um confronto entre Fiorentina e Milan. A partida acontece neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no estádio Artemio Franchi, em Florença. O jogo passará no Disney+.

Gabbia começou como titular e faz gol da vitória no clássico (Foto: AFP)



➡️Com gol de jogador que era dúvida, Milan volta a vencer Inter após série de seis derrotas



O Milan ocupa atualmente a quarta colocação com 11 pontos e vem de uma vitória recente em cima do seu maior rival Inter de Milão. Contudo, a derrota contra o Bayer Leverkusen no meio da semana em jogo válido pela Champions League. Já a Fiorentina iniciou mal a temporada e está na segunda parte da tabela com apenas 7 pontos em 6 partidas disputadas. A Fiore está em 13o.



Provável escalação da Fiorentina: De Gea, Lucas Martinez, Comuzzo e Biraghi; Dodô, Bove, Cataldi, Gosens, Gudmundsson e Colpani; Kean. Técnico: Raffaele Palladino.



Provável escalação do Milan: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo; Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata e Rafael Leão; Abraham. Técnico: Paulo Fonseca.