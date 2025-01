Ferroviária x Santos: onde assitir, horário e prováveis escalações

Ferroviária e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (9) pela última rodada do grupo 7. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo e terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

A Ferroviária tem quatro pontos e só pode ser alcançado pelo Tirol/CEFAT, que tem um. Portando, a vaga para a próxima etapa da Copinha já esta encaminhada e o time pode até terminar a fase de grupos na liderança, caso vença na quinta-feira (9).

O Santos, por sua vez, venceu as duas partidas anteriores e após oito mudanças no elenco titular, o técnico, Leandro Zago, parece ter encaixado os jogadores da melhor forma. Enzo Monteiro e Kauan Perreira, são os destaques do Peixe na Copinha.

Ferroviária e Santos se enfrentam pela última rodada da Copinha (Foto: Anderson Romao/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SANTOS

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Igor; Nicolas, João Victor, Gadu e Felipe; Meireles, Schiling, Diego e Dias; Pedrinho, Pedro Estevam. Técnico: Jean Carlo.

SANTOS: João Fernandes; Lenin, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar; Perlaza, Matheus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago.