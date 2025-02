Estudiantes de La Plata x Racing: onde assistir, horário e prováveis escalações

Estudiantes e Racing se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. O confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Argentino terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Estudiantes é o quarto colocado do campeonato com quatro pontos. A equipe venceu o Unión de Santa Fé por 3 a 1 na primeira rodada e empatou com o Huracán na segunda.

O Racing, por sua vez, é o líder com seis pontos. Na primeira rodada venceu o Barracas Central por 3 a 1 e o Belgrano por 4 a 0.

Estudiantes e Racing se enfrentam neste segunda (3) (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Estudiantes e Racing (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES x RACING

3ª rodada — Campeonato Argentino

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 19h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES: Mansilla,Meza, Boseli, Rodríguez, Arzamendia, G. Neves, Ascacíbar, Palacios, Tobio Burgos, Cetre e Carrillo.

RACING: Arias, Di Cesare, Sosa, Quiros, Rojas, Almendra, Nardoni, Martirena, Vietto, Salas e Martinez.