Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dorival Júnior anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América nesta sexta-feira (10). Além disso, a equipe jogará dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes do torneio. O evento que irá revelar a lista brasileira será transmitido no site e no Youtube do Lance!.

A Copa América acontecerá nos Estados Unidos, e a Amarelinha se apresenta em Orlando no dia 30 de maio. O torneio está previsto para iniciar no dia 20 de junho e, se a Seleção Brasileira chegar à final, disputará a decisão em 14 de julho.

Os convocados que atuam no Brasil e ficarão à disposição de Dorival Júnior somente a partir do dia 3 de junho. Com isso, os clubes podem perder seus jogadores desde a 10ª rodada do Brasileirão.

Dorival vai para sua segunda convocação à frente da Seleção Brasileira. Ele assumiu o comando da Amarelinha no início deste ano e montou um time para enfrentar amistosos internacionais de peso, contra Inglaterra e Espanha.

Diante dos ingleses, o Brasil venceu por 1 a 0, em Wembley, com gol de Endrick. A Seleção visitou os espanhóis no Santiago Bernabéu e empatou por 3 a 3.

Primeiros amistosos da Seleção Brasileira com Dorival Júnior deixaram boa impressão; técnico faz nova convocação nesta sexta (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 10 de maio de 2024, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Site e Youtube do Lance!; YouTube da CBF