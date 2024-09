Dolphins x Titans e Lions x Seahawks: veja horário e onde assistir aos jogos da NFL

Os Seahawks estão invictos na temporada (Foto: Rio Giancarlo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Duas partidas irão finalizar a quarta semana da NFL, nesta segunda-feira (30). Às 20h30 (horário de Brasília), o Miami Dolphins recebe o Tennessee Titans e logo depois, às 21h15 (horário de Brasília), o Seattle Seahawks visita o Detroit Lions. Ambas as partidas terão transmissão da ESPN, Disney+ e do NFL Game Pass.

🏈 Miami Dolphins (1-2) x Tennessee Titans (0-3)

No jogo do primeiro horário, ambos os times buscam recuperação na temporada. O time da casa irá com o quarterback reserva Skylar Thompson, já que o títular, Tua Tagovailoa, se recupera de uma concussão. Sem o principal QB, os Dolphins não venceram as duas últimas partidas, perdendo para os Bills e para os Seahawks. A equipe tem 1-2 de campanha.

(Foto: Steph Chambers / AFP)

Sem vencer na temporada, os Titans precisam do resultado positivo de qualquer jeito. O time tem problemas, principalmente na posição de quarterback. Will Levis tem quatro touchdowns e cinco interceptações, sendo três pick-six.

✅ FICHA TÉCNICA

Miami Dolphins x Tennessee Titans

Semana quatro da NFL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de setembro de 2024, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass

🏈 Detroit Lions (2-1) x Seattle Seahawks (3-0)

No jogo do principal horário, Lions e Seahawks prometem um grande jogo. Detroit teve um início turbulento, mas conseguiu vencer Rams e Cardinals. Porém, quando a corda apertou, Jared Goff não fez boa partida e os Buccaneers venceram dentro do Ford Field.

(Foto: Christian Petersen / AFP)

Invictos na temporada, os Seahawks querem aproveitar o bom momento para conquistar mais uma vitória e seguirem na liderança da NFC Oeste. O time conta com o retorno do running back Kenneth Walker Jr, que estava lesionado.

✅ FICHA TÉCNICA

Detroit Lions x Seattle Seahawks

Semana quatro da NFL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 30 de setembro de 2024, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Ford Field

📺 Onde assistir: ESPN 4, Disney+ e do NFL Game Pass