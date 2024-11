Confira as estatísticas do jogo entre Defensa y Justicia e Argentinos Juniors (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (07), Defensa y Justicia e Argentinos Juniors jogam pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá início a partir das 18h45, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da plataforma de streaming do Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Defensa y Justicia e Argentinos Juniors.

Ambas as equipes não fazem uma boa temporada; confira as estatísticas de Defensa y Justicia e Argentinos Juniors (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estatísticas de Defensa y Justicia e Argentinos Juniors

O Defensa y Justicia chega para o jogo de hoje após ter vencido o Belgrano, longe de seus domínios, pelo placar de 2 a 1. A equipe argentina tem um retrospecto um pouco instável no Campeonato Argentino, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos pela competição, estando atualmente na 27ª posição do campeonato.

Já o Argentinos Juniors também não chega para a partida com uma boa campanha. A equipe é a atual 22ª colocada do campeonato nacional da Argentina, com apenas 23 pontos somados até aqui. Na última partida, a equipe empatou em 1 a 1 com o Vélez Sarsfield e vem de outras duas derrotas, um empate e uma vitória.

Palpites para o jogo

Nesta disputa da parte de baixo da tabela, prever um resultado para o jogo é complicado, ambas as equipes não fazem boas campanhas no campeonato, ainda mais se vermos as últimas temporadas dos times, que participaram frequentemente de competições da Conmebol. Jogando em casa, o Defensa tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, enquanto o Argentinos Juniors tem quatro derrotas e um empate jogando fora de seus domínios. Neste aspecto, o Defensa tem uma bela vantagem; confira as estatísticas do jogo de Defensa y Justicia e Argentinos Juniors em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Defensa y Justicia e Argentinos Juniors

Defensa y Justicia

Enrique Bologna; Tobías Rubio, Emanuel Aguilera, Santiago Ramos Mingo e Alexis Soto; César Pérez e Kevin Gutiérrez; Kevin López, Aaron Molinas e Gabriel Alanis; Abiel Osorio - Técnico: Pablo de Muner.

Argentinos Juniors

Diego Rodríguez; Manuel Guillen, Fernando Meza, Tobías Ramirez e Román Vega; Francis Mac Allister; Lucas Gómez, Nicolas Oroz e Emiliano Viveros; José Herrera e Nicolás Cordero - Técnico: Cristian Zermatten.