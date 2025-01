Cruzeiro e Real Brasília se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 13 da Copinha. O Cabuloso não vence a competição desde 2007 e quer encerrar a seca de quase 18 anos sem o troféu, e para isso, busca fazer uma boa estreia diante da equipe do Distrito Federal, que volta à ação no torneio paulista após duas edições ausente. O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Seu clube na Copinha: vice-campeão, Cruzeiro jogará com equipe reformulada

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Real Brasília

1ª rodada - Grupo 13 - Copinha

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Gustavo Souza (árbitro); Izabele de Oliveira e Rian Carlos Lopes (auxiliares); Julio Cesar Silva (quarto árbitro); Osny Antonio Silveira (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Ítalo Brito; Kauã Prates, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Vitor Hugo; Jhosefer, Kayky Gonçalves e Rhuan Gabriel; Fernando, Ruan Índio e Kaique Kenji



REAL BRASÍLIA (Técnico: Victor Hugo)

Luiz Felipe; Bruno Nobre, Iarley, Jhuan Pablo e Dudu; Daniel, Matheus Reggiori, Matheus Fernandes e Wagner; Arthurzinho e Gabriel Santos

continua após a publicidade