Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neris jogador do Cruzeiro disputa lance com Hulk jogador do Atletico-MG durante partida no estadio Mineirao pelo campeonato Mineiro 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em (BH), em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-MG

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 9 de agosto de 2024, às 20h

📍 Local: Mineirão (BH)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO

Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Álvaro Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs (Battaglia) e Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Cadu (Vargas).