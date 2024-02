Cruzeiro e América se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view). A Raposa é líder do Grupo A, enquanto o Coelho ocupa o primeiro lugar o Grupo C; ambos estão invictos na competição.