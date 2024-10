Criciúma e São Paulo se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 19:29 • Criciúma (SC)

Criciúma e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, com transmissão de Sportv e Premiere (pay-per-view). O Tigre é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, enquanto o Soberano é o quinto, com 50 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x São Paulo

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

🚩 Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: André Bittencourt (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes e Trauco; Allano, Higor Meritão, Ronald e Fellipe Mateus; Arthur Caíke (Bolasie).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Ferreira, Luciano e Lucas Moura; Calleri.

