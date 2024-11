Criciúma x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Criciúma e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo?

O Criciúma é o 17º colocado no Brasileirão - primeiro time na zona de rebaixamento - e vem de uma sequência com dois empates e três derrotas. Em contrapartida, o Corinthians ocupa a nona posição na tabela e venceu os últimos quatro jogos na competição.

O Corinthians visita o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRICIÚMA

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Sandro Meira Ricci (PE)

🚩 Auxiliares: Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Rodrigo F Henrique Correa (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Newton, Ronald e Matheuzinho; Felipe Vizeu (Pedro Rocha) e Yannick Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Talles Magno (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.