CRB x Cuiabá: onde assistir, horário e prováveis escalações

CRB e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (06), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O confronto, válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.

O CRB ocupa a sétima colocação do Campeonato, com 10 pontos conquistados em cinco jogos — uma vitória, dois empates e uma derrota. A equipe não vence na competição há duas rodadas.

Apesar disso, o time comandado por Eduardo Barroca vem de um bom resultado na última partida, quando empatou com o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Com isso, o Galo chega vivo para o jogo da volta.

Já o Cuiabá está invicto na competição e ocupa a terceira colocação, com 11 pontos. Em cinco jogos, venceu três e empatou dois.

O grande destaque da equipe na temporada é o atacante Derick Lacerda, com oito gols marcados. O goleiro Matheus Pasinato, por sua vez, soma 18 jogos no ano.

Confira as informações do jogo entre CRB x Cuiabá

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X CUIABÁ

SÉRIE B - 6ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 06 de maio de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé

📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Hayner, Henri, Anderson Jesus e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Matheusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano, Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Ruan Oliveira; Juan Christian, Derik Lacerda e Pedrinho.