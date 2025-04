Três partidas deram sequência a rodada dividida da Série B, neste domingo. Com os resultados, o Cuiabá venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Arena Pantanal, e assumiu a vice-liderança com 11 pontos.

Três partidas deram sequência a rodada dividida da Série B, neste domingo (27). Com os resultados, o Cuiabá venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Arena Pantanal, e assumiu a vice-liderança da competição com 11 pontos conquistados nas primeiras cinco rodadas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na capital matogrossense, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira soube ser superior durante grande parte da partida para vencer seu confronto com vantagem mínima. No segundo tempo, Alan Empereur aproveitou a cobrança de escanteio de Mateusinho para decretar o marcador.

Em Manaus, o Amazonas ficou no empate com o Atlético-GO por 1 a 1. Durante a partida, Marcelinho abriu o placar para a equipe goianiense ainda na etapa inicial. No segundo tempo, a equipe amazonense pressionou e chegou ao empate com Luan Silva, que cobrou pênalti com categoria para deixar tudo igual no marcador.

continua após a publicidade

Paysandu fica no empate com o CRB

Na capital paraense, o Paysandu empatou por 1 a 1 com CRB, no Mangueirão, em uma partida marcada pelo brilho dos goleiros Matheus Nogueira e Albino, que fizeram defesas importantes e evitaram um placar mais elástico.

Os dois gols do jogo saíram em um curto espaço de apenas três minutos. Aos 40, Thiaguinho fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Martínz, invadiu a área e bateu forte no canto direito de Matheus Nogueira, que nada pode fazer. Três minutos depois, Reverson recebeu o passe de Matheus Vargas e bateu na saída de Albino para deitar tudo igual no Magueirão. Com o resultado, ambas as equipes ficam estacionadas no meio da tabela.

continua após a publicidade

Reverson comemora gol em Paysandu x CRB (Foto: Fernando Torres/AGIF)

O que vem por aí?

A quinta rodada da Série B será encerrada, nesta segunda-feira (28), quando o Goiás vai visitar o Botafogo-SP, no Interior Paulista, às 19h30 (horário de Brasília). Caso vença, a equipe comandada por Vagner Mancini pode chegar ao G-4 da competição, podendo chegar na casa dos dez pontos.