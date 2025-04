Santos busca 1ª vitória no Brasileirão para evitar pressão sobre Pedro Caixinha

O Santos entra em campo neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, buscando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. Após a derrota para o Vasco na estreia, a equipe comandada por Pedro Caixinha precisa dos três pontos para evitar o aumento da pressão sobre o treinador, que ainda busca consolidar seu trabalho no clube.

Com um aproveitamento de apenas 47% sob o comando de Caixinha, o Santos soma seis vitórias, dois empates e seis derrotas em 14 partidas oficiais na temporada. Apesar de ter marcado 24 gols, com uma média de 1,7 por jogo, a equipe sofre com a instabilidade defensiva, tendo levado 18 gols, uma média de 1,2 por partida.

No último jogo contra o Vasco, o Peixe fez um bom primeiro tempo e saiu na frente, mas viu o adversário virar o placar na etapa final. Uma vantagem para o Santos é o desgaste do Bahia, que atuou na última quinta-feira contra o Internacional pela Libertadores.

Além disso, o Peixe conta com o retorno de Soteldo, que foi poupado contra o Vasco devido a dores no músculo adutor da perna direita. O camisa 7 treinou normalmente durante a semana e deve substituir Barreal no ataque.

Por outro lado, Neymar ainda segue em transição física após se recuperar de um edema na coxa e não estará disponível para o jogo. O camisa 10 faz falta. Em sete jogos desde seu retorno, Neymar marcou três gols e deu quatro assistências.

Substituto de Neymar, o atacante Rollheiser busca seu primeiro gol com a camisa do Santos. O argentino está há seis meses sem balançar as redes, desde seu último gol pelo Benfica, em setembro do ano passado. Após 16 partidas sem marcar, sendo três pelo Santos, Rollheiser terá mais uma oportunidade neste domingo para acabar com o jejum e contribuir ofensivamente.

Caso não consiga vencer o Bahia, o Santos verá aumentar a pressão sobre Pedro Caixinha. O calendário também não ajuda: após o confronto na Vila, o Peixe visita o Fluminense no Maracanã e depois enfrenta o Atlético-MG em casa, seguido de um clássico contra o São Paulo no MorumBis.

Embora não haja nenhum indício de que o Santos esteja procurando um novo técnico, o fato de alguns treinadores como Renato Portaluppi, Dorival Júnior e Tite estarem livres no mercado, pressiona ainda mais Pedro Caixinha.

O confronto contra o Bahia é visto como essencial não só para conquistar a primeira vitória na competição, mas também para devolver a confiança ao elenco e ao técnico Pedro Caixinha. Uma vitória na Vila Belmiro é importante para aliviar a pressão e dar tranquilidade ao trabalho da comissão técnica.