Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (19), em jogo válido pelas quartas de final da Copinha. A bola às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, com transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

QUARTAS DE FINAL - COPINHA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Edney, Robson, Gabriel Vareta e Arthur; Rafael Coutinho, Gilberto, Luis Arthur e Agner; Erick Belé e Riquelme Fillipi

continua após a publicidade

GRÊMIO (Técnico: Fabiano Daitx)

Ygor; Smiley, Nathan, Luis Eduardo, João Lima; Zortea, Kaick, Hiago, Alysson, Gabriel Mec; Jardiel.

Palmeiras almeja uma vaga na semifinal da Copinha Foto: Marco Miatelo/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte