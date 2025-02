Como x Juventus: onde assistir, horário e prováveis escalações

Como e Juventus se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Comunale G. Sinigaglia, na Itália. O confronto abre a 24ª rodada da Serie A Italiana e terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Como segue na luta contra o rebaixamento, na 15º colocação e com 22 pontos somados. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e o técnico Cesc Fàbregas, terá como baixas os lesionados Kempf, Vojvoda, Van der Brempt, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Fadera e Gabrielloni.

O Juventus, por sua vez, é o quinto colocado, com 40 pontos e caso vença a partida de sexta (7) entra, momentaneamente, no G-4. O técnico Thiago Motta deve poupar alguns jogadores titulares pensando nos playoffs da Champions League. Além dos losionados Bremer, Juan Cabal e Milik.

Como e Juventus se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Confira as informações do jogo entre Como e Juventus

✅ FICHA TÉCNICA

COMO X JUVENTUS

24ª RODADA - SERIE A (CAMPEONATO ITALIANO)

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale G. Sinigaglia, na Itália;

📺 Onde assistir: Disney+Premium (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COMO: Butez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Maximo Perrone; Diao, Caqueret, Nico Paz, Ikone; Cutrone.

JUVENTUS: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.