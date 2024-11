Colômbia e Equador se enfrentam, nesta terça-feira (19), no Estádio Metropolitano de Barranquilla (COL), às 20h (de Brasília). A partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 terá transmissão ao vivo do SporTV 3 (TV fechada) e da Globolay (streaming).

Colômbia encara o Equador pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Raul Arboleda/AFP)

✅FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA X EQUADOR

12ª RODADA- ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla (COL)

📺 Onde assistir: SporTV 3 e Globolay

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🏁Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo.)

Vargas; Mojica, Sánchez, Lucumí e Muñoz; Uribe, Richard Ríos e Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e Durán (Córdoba)

EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece.)

Galíndez; Félix Torres, Pacho e Piero Hincapié; Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo e Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Kendry Páez e Enner Valencia.

