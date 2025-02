Chelsea x West Ham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Chelsea e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O confronto válido pela 24ª rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Chelsea precisa vencer o jogo para entrar na zona de classificação. Com 40 pontos, é o sexto colocado e fica apenas um ponto atrás do Newcastle, último clube da zona.

O West Ham, por sua vez, briga na parte de baixo da tabela. Em 15° lugar com 27 pontos, a equipe perdeu três e empatou um nos últimos cinco jogos.

Chelsea e west Ham se enfrentam nesta segunda (3) (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e West Ham (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA x WEST HAM

24ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernandez; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

WEST HAM: Alphonse Areola; Vladimir Coufal, Max Kilman e Konstantinos Mavropanos; Wan-Bissaka, Tomás Soucek e Edson Álvarez, Emerson Palmieri; Lucas Paqueta e Mohammed Kudus; Jarrod Bowen. Técnico: Graham Potter.