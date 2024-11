O Chelsea recebe o Aston Villa neste domingo (1), às 10h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x Aston Villa

13ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (árbitro); Constantine Hatzidakis e Simon Long (auxiliares; Bobby Madley (quarto árbitro); Michael Salisbury e Derek Eaton (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson

❌ Desfalque: Reece James (lesão)

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; Leon Bailey, John McGinn e Morgan Rogers; Ollie Watkins

❌ Desfalques: -