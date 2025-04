Ficha do jogo CHA CTB 2ª rodada Série B Data e Hora Sábado, 12 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

Chapecoense e Coritiba se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h na Arena Condá, em Chapecó (SC), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O duelo marca a volta da Chape a seu estádio após quase cinco meses e a estreia do novo gramado sintético. Os donos da casa vem de derrota para o CRB na primeira rodada e buscam os primeiros três pontos, enquanto o Coxa venceu o Vila Nova por 1 a 0 no Couto Pereira.

Confira todas as informações do jogo entre Chapecoense e Coritiba (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CORITIBA

2ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC);

Disney+ (streaming)

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA);

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo):

Léo Vieira; Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Jiménez, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

CORITIBA (Técnico: Mozart):

Pedro Rangel; Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Bruno Melo e João Almeida (Zeca); Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho.

