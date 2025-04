Vila Nova x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VNO PAY SÉRIE B 2ª rodada Data e Hora sábado, 12 de abril de 2025, às 18h (de Brasília) Local Serra Dourada, em Goiânia Árbitro Onde assistir

Vila Nova e Paysandu se enfrentam neste sábado (12), às 18h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia-GO. O confronto é válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão do Disney+ (streaming).

As duas equipes estrearam na competição com derrota e, portanto, buscam os primeiros três pontos para não ficar na parte de baixo da tabela do torneio. Na primeira rodada, o Vila Nova perdeu para o Coritiba por 1 a 0, enquanto o Paysandu foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1.

(Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Confira todas as informações do jogo entre Vila Nova e Paysandu (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X PAYSANDU

2ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerda): Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson e Willian; João Vieira, Ralf, Jean Mota, Igor e Gabriel Silva; Gabriel Poveda.

PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes): Matheus Nogueira; Bryan, Ramón Martínez, Yeferson Quintana e Patric; Matheus Vargas, Leandro Vilela e Pedro Delvalle; Rossi, Nicolas e Marlon.