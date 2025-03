Cerro Porteño e Melgar se enfrentam nesta quarta-feira (12) em partida válida por fase preliminar da Libertadores 2025. O jogo será às 19h (de Brasília), no General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. A transmissão do confronto será feita pela Paramount+ 1 (Streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Cerro Porteño e Melgar

✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X MELGAR

COPA LIBERTADORES - FASE PRELIMINAR

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

📺 Onde assistir: Paramount+ 1 (Streaming)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CERRO PORTEÑO (Técnico: Diego Martínez)

Gatito Fernández; A. Nuñez, Velázquez, Pérez e Benítez; Giménez, Piris e Carrizo; Iturbe, Jonathan Torres e C. Domínguez.

MELGAR (Técnico: Walter Ribonetto)

Cáceda; Lazo, Barrios, González e Llontop; Orzan; Bordacahar, T. Martínez, Tandazo e Cabrera; F. Castro.