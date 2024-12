Celta x Mallorca: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta de Vigo e Mallorca se enfrentam nessa sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), em Balaídos, em Vigo, na Espanha. A partida é válida pelos 16° rodada da La Liga e será transmitida pela Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Mallorca está na 6ª colocação da tabela, com 24 pontos e um jogo a menos na competição. Enquanto Celta, está na 12ª posição com 18 pontos somados. O brasileiro Jailson e o meia-campista Luca de la Torre, jogadores do Celta, se recuperam de lesão e não devem defender a equipe nesse duelo.

✅ FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo x Mallorca

16ª RODADA- LA LIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Balaídos, em Vigo, em Barcelona

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CELTA DE VIGO (Técnico Claudio Geráldez): Guaita; J Rodríguez, Starfelt, Alonso, Mingueza; Moriba, Bamba, Álvarez; Aspas, Douvikas, Swedberg.

MALLORCA (Técnico Jagoba Arrasate): Greif; Morey, Valjent, Raíllo, Mojuca; Sánchez, Morlanes, Samú Costa, Darder; Larin, Muriqi.

Celta de Vigo enfrenta Mallorca nesta sexta-feira (6), pela 16ª rodada da Serie A. (Arte: Lance!)