Celta de Vigo recebe o Real Betis, neste sábado (8), em duelo válido pela 23ª rodada de La Liga. A bola rola a partir das 10h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Estádio Municipal de Balaídos, Viga (ESP). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Celta de Vigo e Real Betis

✅ FICHA TÉCNICA

CELTA DE VIGO X REAL BETIS

23ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Balaídos, Viga (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

🚩 Assistentes: Carlos Del Cerro Grande e Valentín Pizarro Gómez

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CELTA DE VIGO (Técnico: Diego Cocca)

Guaita; Mingueza, J Rodriguez, Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Alvarez; Duran, Iglesias, Swedberg.



REAL BETIS (Técnico: Carlo Ancelotti)

Adrian; Ortiz, Llorente, Natan, Perraud; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Lo Celso; Bakambu (Vitor Roque).

