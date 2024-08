Canadá x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações da partida pelas Olimpíadas

Lea Schüller, esperança de gols para o lado alemão. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP))







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 21:00 • Marseille (FRA)

Canadá e Alemanha se enfrentam neste sábado (3), às 14h (de Brasília), no Stade Velódrome, em Marseille (FRA), pelas quartas de final do Futebol Feminino nas Olimpíadas de Paris. A partida decisiva terá transmissão do site Olympics.com.

✅ FICHA TÉCNICA

Canadá x Alemanha

Quartas de final (Futebol Feminino) - Olimpíadas

🗓️ Data e horário: sábado (3), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Stade Velódrome, em Marseille (FRA)

📺 Onde assistir: Olympics.com

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CANADÁ (Técnico: Andy Spence)

Sheridan; Rose, Gilles e Buchanan; Lawrance, Quinn, Fleming e Carle; Leon, Prince e Lacasse

ALEMANHA (Técnico: Horst Hrubesch)

Berger; Gwinn, Hendrich, Hegering e Linder; Brand, Popp, Minge e Bühl; Nüsken e Schüller

Seleção da Alemanha comemora gol na vitória contra a Zâmbia. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP)