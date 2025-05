Os fãs de fisiculturismo terão uma oportunidade única neste final de semana: a Integralmedica e a Darkness, marcas do Grupo BRG Suplementos, oferecerão uma transmissão gratuita e exclusiva do California State Championships 2025. Este prestigiado evento, realizado na Califórnia, é um dos mais importantes do fisiculturismo profissional e dá ao vencedor uma cobiçada vaga no Mr. Olympia 2025. ➡️ canal oficial da Integralmedica no YouTube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A cobertura ao vivo pelo YouTube começará na sexta-feira, 23 de maio, às 16h30, com a pesagem dos competidores. No sábado, a transmissão será retomada com as prévias e as finais da categoria Open Bodybuilding, a mais tradicional e aguardada do campeonato.

Comentaristas de Peso

A apresentação será conduzida por Leandro Osti e Rafael Spinola, ambos especialistas em fisiculturismo. Leandro, com formação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, é também comentarista do PPV Oficial do Mr. Olympia LLC. Rafael, por sua vez, é uma referência no Brasil, com canais dedicados ao bodybuilding. Juntos, eles trarão uma análise detalhada das performances, critérios de julgamento e a história dos competidores.

Além deles, a transmissão contará com a participação de figuras renomadas do fisiculturismo, como Marcelo Cruz, Donaire, Rude Boy, e outros convidados especiais, prometendo enriquecer ainda mais a experiência dos espectadores.

➡️Brasileiros vão ao Califórnia Pro em busca da vaga para o Mr. Olympia

Representantes Brasileiros

O Brasil será representado por Bruno Santos, que conquistou o 13º lugar no Mr. Olympia 2024, e Leandro Peres, campeão Overall Mister Olympia South América 2021. A participação desses atletas promete trazer ainda mais emoção para o público brasileiro.

Cronograma

Sexta-feira, 23 de maio : Cobertura das Pesagens Oficiais

: Cobertura das Pesagens Oficiais Transmissão: 16h30 às 18h30 (Horário de Brasília)

Sábado, 24 de maio : Prévias e Finais do Campeonato

: Prévias e Finais do Campeonato Tarde (Prévias): 14h30 às 16h30 (Horário de Brasília)

Noite (Finais): 18h30 às 20h (Horário de Brasília)

Não perca a chance de acompanhar ao vivo e sem custo este evento espetacular que promete muita emoção e aprendizado!