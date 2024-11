Cagliari x Hellas Verona: horário e onde assistir o jogo pelo Campeonato Italiano

Cagliari e Hellas Verona se enfrentam nesta sexta-feira (29), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), na Sardegna Arena, casa do Cagliari. A partida será transmitida pelo Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Cagliari x Hellas Verona

14ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sexta-feira, 29 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Sardegna Arena, Itália

📺 Onde assistir: Disney+ (Streaming)

